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Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

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Hanımağa lakaplı çete lideri Güniz Akkuş Muğla'da kaldığı bir otelin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ayaklarından yaralanan Akkuş ise hastaneye kaldırıldı.

Muğla Fethiye'de Hanımağa lakaplı organize suç örgütü lideri konakladığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı. Otelde farklı bir kişinin ismini kullanarak kaldığı öğrenilen Akkuş, hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

SİLAHLI SALDIRIYLA TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Çetecilikten yargılanan ve polislik mesleğinden ihraç edilen hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, sosyal medyada paylaştığı videolar ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker'i tehdit ettiği video ile gündeme gelmişti. Adı pek çok suç olayıyla anılan Akkuş uzunca bir süredir gözlerden uzaktı. Ancak bu sessizlik Akkuş'un silahlı saldırıya uğramasıyla bozuldu.

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

AYAKLARINDAN VURDULAR

Gündüz saatlerinde meydana gelen olayda hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, konakladığı otelin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ayaklarından vurulan Akkuş için olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Güniz Akkuş tedavi altına alındı.

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

OTELDE FARKLI BİR KİMLİKLE KONAKLAMIŞ

Akkuş'un konakladığı otelin Jandarma bölgesinde olması nedeniyle olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekipler şimdi silahlı saldırının kim ya da kimler tarafından düzenlediğini bulmak için araştırmalarına devam ediyor. Öte yandan Akkuş'un otelde kendi kimliği ile konaklamak yerine farklı bir isimle kaldığı öğrenildi.

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

GÜNİZ AKKUŞ KİMDİR?

15 yaşına kadar ailesiyle Almanya'da yaşanan Güniz Akkuş, tatil için gittiği Antalya'da gördüğü motorlu polis ekipleri 'Yunuslara' özenerek polis olmaya karar verdi. Tatil sonrası Almanya'daki ailesinin yayına dönerek polis olabilmek için ailesini ikna ettikten sonra Türkiye'ye geldi ve İzmir'deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olarak polis memuru oldu. 2000 yılında yunus timinde göreve başlayan Güniz Akkuş, kısa süre sonra Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev aldı.

Polis olduktan sonra arkadaşları tarafından hızlı, atak ve başına buyruk biri olarak tanımlanan Güniz Akkuş, tartıştığı amirinin açtırdığı soruşturmanın ardından Kilis'e sürgün edildi. Daha sonra da aynı amirini tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi. Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, polislikten atıldıktan sonra İstanbul'a gelerek 20 kişilik bir haraç çetesi kurdu. İstanbul'un eğlence mekanlarında kendini Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri olarak tanıtıp haraç isteyen hanımağa, önce Etiler bölgesindeki küçük barları hedef seçti. Zamanla sosyetenin takıldığı ünlü mekanları da haraca bağladığı iddia edildi. Güniz Akkuş son olarak ünlü eğlence merkezi Reina'yı hedef seçince yakalanmıştı.

1 kişiyi yaralamakla yargılanan Güniz Akkuş, 2006 yılında 3 yıl hapis cezası aldı. Hapiste geçirdiği 3 yılın ardından ise 2009 yılında tahliye oldu. 2015 yılında umreye gitti ve tövbe ettiğini söyleyerek kendine yepyeni bir sayfa açtığını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Güniz Akkuş Muğla Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

ARSLANOĞLU Hakan:

Racando ayaklara atılan mermi ikazdır. Kafana da atılabilir akıllı ol demektir.

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Berkant Tezcan:

her şey özenti den ozenmekten oluyor zaten ??

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cabbar ağırbasar:

Azcık kulağını cekmişler

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