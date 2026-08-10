Bulgaristan'da tırda 1,14 milyon kaçak sigara ele geçirildi

Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Noktası'nda, Türkiye'den Fransa'ya transit geçiş yapan bir tıra yönelik gerçekleştirilen gümrük kontrolünde, alüminyum izolasyon panellerinin içerisine gizlenmiş 1 milyon 140 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Bulgaristan plakalı çekici ve yarı römorktan oluşan araç, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yaptıktan sonra Lesovo Gümrük Noktası'na ulaştı. Türk asıllı Belçika vatandaşı olduğu belirtilen sürücü, aracındaki yükün Türkiye'den Fransa'ya Bulgaristan üzerinden transit olarak taşınan grupaj malzemesi olduğunu bildirdi.

X-ray taramasında şüpheli yoğunluk

Risk analizi kapsamında detaylı kontrole alınan tır, özel X-ray cihazıyla tarandı. Tarama sırasında beyan edilen yükün bulunduğu bölümde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine gümrük ekipleri tarafından ayrıntılı arama başlatıldı. Yapılan incelemede, araçta poliüretan köpükle doldurulmuş 140 adet alüminyum izolasyon paneli bulunduğu belirlendi. Paneller söküldüğünde kaçakçılık yöntemi de ortaya çıktı.

Panellerin içerisindeki yalıtım köpüğünün kesildiği ve boşaltılan bölümlere sigara paketlerinin gizlendiği tespit edildi. Panellerin yalnızca üst ve alt bölümlerinde standart yalıtım malzemesinin bırakıldığı belirlendi.

57 bin paket kaçak sigara

Gümrük ekiplerinin gerçekleştirdiği aramada, Türk gümrük vergisi damgalı 7 farklı markaya ait toplam 1 milyon 140 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaraların 57 bin paket olduğu ve piyasa değerinin 200 bin euronun üzerinde bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak Yambol Bölge Savcılığı gözetiminde ön soruşturma başlatılırken, ele geçirilen kaçak tütün ürünleri Burgas Gümrük Bölge Müdürlüğü envanterine alındı.

Bulgaristan makamları, kaçak sigaraların önemli bölümünün tütün ürünlerinin daha yüksek fiyatlarla satıldığı Batı Avrupa ülkelerine taşınmak üzere kamyonlarla sevk edildiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı