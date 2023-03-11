Hamile eşini 97 kez bıçaklayan koca, mahkemede de kan dondurdu: Bıçağı önce cinsel organına sapladım

Balıkesir'de 3 aylık hamile karısını 97 kez bıçaklayarak öldüren Kadir Meşe Alpyörük hakim karşısına çıktı. Olay anını anlatan şahıs, "Ekmek bıçağı ile önce cinsel organına sapladım. Daha sonra da çeşitli yerlerine bıçak darbeleri vurdum. Evden çıkıp bir süre sonra geldim, hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım." dedi. Mahkeme Alpyörük'ün, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için hastaneye sevkine karar verdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi, 15 Şubat 2022 günü meydana gelen kadın cinayetinin ilk duruşması yapıldı. Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, altı ay önce evlendiği, üç aylık hamile eşi Hazal Alpyörük'ü (19), 97 yerinden bıçaklayarak öldüren Kadir Meşe Alpyörük (29) hazır bulunurken, tanıklar dinlendi.

BEBEĞİN BAŞKASINDAN OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Kadir Meşe Alpyörük, mahkemede verdiği ifadede, kayınvalidesinin, eşini sosyal medyada, 50 bin liraya pazarladığı; eşinin içki ve uyuşturucu madde kullandığı eşinin, kendisinden değil, başka birinden hamile olabileceği iddiasında bulundu.

"EKMEK BIÇAĞINI CİNSEL ORGANINA SAPLADIM"

Kadir Meşe Alpyörük, Hacıyusuf Mahallesi'ndeki evde meydana gelen olayı şöyle anlattı: "Eşimle eve girdik. Yatak odasına geçtik. Bu sırada eşim yarı çıplaktı. Babamın evinden getirdiğim ekmek bıçağı ile önce cinsel organına sapladım. Daha sonra da çeşitli yerlerine bıçak darbeleri vurdum. Evdeki odadan ve daireden çıktım. Daha sonra belki ölmemiştir, ambulansla hastaneye götürürüm düşüncesiyle tekrar eve geldim. Ancak, daire kapısının üstünde anahtarım kaldığı için içeri giremeyince bahçeden, eve girdim. Eşim ölmemişti ve yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım. Daha sonra balıkhanenin karşısındaki polis karakoluna giderek teslim oldum." dedi.

"PİŞMANIM"

Alpyörük, mahkeme başkanının, "Pişman mısın?" sorusu üzerine, "Pişmanım. Allah'ın verdiği canı Allah alır" yanıtını verdi. Otopsi raporunda, cinayetin 25 santimetrelik bir bıçakla işlendiği, Hazal Alpyörük'ün baş, boyun, sırt ve cinsel organında toplam 97 kesik bulunduğu belirtildi.

BEBEĞİN BABASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Doktor raporunda ise ölen Hazal'ın doğacak çocuğunun babasının, Kadir Meşe Alpyörük olduğunun belirtildiği açıklandı. Hazal Alpyörük'ün annesi Sevcan Alpyörük, Kadir Meşe Alpyörük'ün sürekli uyuşturucu madde kullandığını, kendisine yönelttiği, kızını sosyal medya üzerinden pazarladığı iddiasının gerçek dışı olduğunu belirterek, davacı olduğunu vurguladı.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞINA BAKILACAK

Sanık avukatı, Kadir Meşe Alpyörük'ün, akli dengesinin yerinde olup olmadığının adli tıp raporuyla belirlenmesini talep etti. Bu sırada Alpyörük, "Akli dengem yerinde" dedi. Mahkeme, sanık avukatının talebi sebebiyle Kadir Meşe Alpyörük'ün, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için hastaneye sevkine karar verdi. Alpyörük'ün tutukluluk durumunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 2 Haziran 2023 Cuma günü, saat 09.50'ye erteledi.