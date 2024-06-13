Hamburger sırasında dayak! AVM'deki İsrail protestosunda ortalık savaş alanına döndü

İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği şiddetli saldırılar devam ederken kimileri İsrail menşeli ürünleri boykot ederek tepkisini dile getiriyor. Bazı protestolarda ise gergin anlar yaşanıyor. Bunun son örneği ise Konya'da bulunan bir alışveriş merkezinin yemek katında yaşandı.

YEMEK KATINDA İSRAİL PROTESTOSU DÜZENLEDİLER

Daha önce Türkiye'de pek çok şubesi bulunan bir kahve firmasını tercih eden müşterilere yönelik saldırılar düzenlenmişti. Bu defa ise ünlü bir fast food zincir markasında yemek yiyen müşteriler hedef alındı. Taşıdıkları pankartlarla AVM'ye giren kalabalık grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak Filistin'e destek verdi.

TEKME, YUMRUK VE SANDALYELERLE SALDIRDILAR

Yemek sırası bekleyen müşteriler o anları tepki vermeden izlediği sırada ortalık bir anda karıştı. Yaşanan sözlü tartışmayla birlikte tekme ve yumruklar konuşmaya başladı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken taraflar birbirine sandalyeler fırlatarak saldırdı.

ONLARCA KİŞİ ARBEDENİN ARASINDA KALDI

AVM'de bulunanlar korku ve panikle koşturarak kendini dışarı atmaya çalıştı. Çok sayıda kişi yaşanan arbedenin arasında kaldı. Saldırganlar, AVM güvenliği tarafından güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşananlardan geriye ise cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.