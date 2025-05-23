Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı

Almanya'da son dönemde artan bıçaklı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

6'SI AĞIR, 12 YARALI

Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 6'sı ağır 12 kişi yaralandı. Ağır yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

BİR KADIN GÖZALTINA ALINDI

Polis, tren istasyonundaki 13 ve 14 numaralı peronların bulunduğu alanda gerçekleştirilen saldırının ardından bir kadın şüpheliyi gözaltına aldı.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

İstasyondaki seferler durdurulurken, sebebi henüz bilinmeyen saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / İHA