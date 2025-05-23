Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı

Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı
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Almanya'nın Hamburg kentinde tren istasyonunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Polis, bir kadın şüpheliyi gözaltına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Almanya'da son dönemde artan bıçaklı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı

6'SI AĞIR, 12 YARALI

Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 6'sı ağır 12 kişi yaralandı. Ağır yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı

BİR KADIN GÖZALTINA ALINDI

Polis, tren istasyonundaki 13 ve 14 numaralı peronların bulunduğu alanda gerçekleştirilen saldırının ardından bir kadın şüpheliyi gözaltına aldı.

Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı

SEBEBİ BİLİNMİYOR

İstasyondaki seferler durdurulurken, sebebi henüz bilinmeyen saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / İHA

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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