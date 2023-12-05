Kassam Tugayları İsrail askerlerinin içine sızıp saldırı yaptı
Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail askerlerinin yanına kadar sokuldu. Paylaşılan görüntülerde, Kassam üyelerinin saldırı yapmadan önce gözetleme faaliyeti kapsamında İsrail askerlerinin içine kadar sızması kameraya yansıdı. Öte yandan Hamas'tan yapılan açıklamada söz konusu İsrail askeri birliğine patlayıcılarla saldırı yapıldığı bildirildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlemeden önce yaptıkları gözetleme faaliyetine ilişkin anları paylaştı. İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail birliklerinin içine kadar sızdığı görüldü.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 60'ıncı günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlemeden önce yaptıkları gözetleme faaliyetine ilişkin anları paylaştı.
İSRAİL ASKERLERİNİN İÇİNE SIZIP PATLAYICILARLA SALDIRDILAR
Gazze Şeridi'nin Cuhr al-Dik bölgesinde konuşlanan İsrail askerlerini hedef alan Kassam Tugayları, söz konusu birliğe patlayıcılar ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı. Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın tüneller sayesinde İsrail güçlerinin içine kadar sızdığı görüldü.