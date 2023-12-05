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Kassam Tugayları İsrail askerlerinin içine sızıp saldırı yaptı

5 Aralık 2023 18:05 Son Güncelleme: 18:51 Abone Ol

Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail askerlerinin yanına kadar sokuldu. Paylaşılan görüntülerde, Kassam üyelerinin saldırı yapmadan önce gözetleme faaliyeti kapsamında İsrail askerlerinin içine kadar sızması kameraya yansıdı. Öte yandan Hamas'tan yapılan açıklamada söz konusu İsrail askeri birliğine patlayıcılarla saldırı yapıldığı bildirildi.