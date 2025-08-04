Halk plajında şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar arasında arbede
Bursa'da halkın ücretsiz yararlanması gereken plaja izinsiz şekilde şezlong ve şemsiye koyup vatandaşlardan para alan işletmeye zabıta ekipleri müdahale etti. Denetim sırasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan halk plajında vatandaşlardan izinsiz şekilde şezlong ve şemsiye ücreti talep ettiği tespit edilen işletmeye Mudanya Belediyesi zabıta ekipleri müdahale etti.
ZABITA İLE VATANDAŞLARDAN ŞEZLONG ÜCRETİ TOPLAYANLAR ARASINDA KAVGA
Denetim sırasında şezlonglardan para toplayan kişiler ile zabıta arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Çevredekilerin cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa