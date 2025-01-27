Halit Ergül'ün vukuatları bitmiyor! Gazelle'in arazisini 13 kat büyütmüş

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün bir diğer oteli Gazelle Resort Otel için gece yarısı dikkat çeken bir karar alındı.

OTEL MÜDÜRÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Otel apar topar kapatılırken müdür Ahmet Demir ise yangın faciasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ORMAN İŞGALİ ORTAYA ÇIKTI

Gelişmeler büyük ses getirirken Halit Ergül ile ilgili ortaya çıkan yeni bir skandal ise yaşananları adeta gölgede bıraktı. 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının acısı devam ederken, Ergül'ün Gölcük yakınlarındaki orman işgali ortaya çıktı.

KÖYLÜLER İSYAN ETTİ

Ergül'e ait Gazelle Resort Otel'in arazisinin yıllar içinde orman işgaliyle 13 kat büyüdüğü öğrenilirken Emen ve Karacasu köylüleri, 100 yılı aşkın süredir hayvanlarını otlattıkları, arpa, buğday, fiğ ekip biçtikleri arazilerini artık Gazelle Otel yüzünden değil ekip biçmeyi, kestirme yolu bile kullanamadıklarını iddia etti.

"200 DÖNÜM ALANI MESİRE ALANI DİYE KİRALAYIP...."

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre köylüler ile belediye yetkilileri şu açıklamalarda bulundu; "2005'te Karacasu Belediyesi'nden aldıkları 16 dönüm arazi üzerine Gazelle Otel'i yaptılar, 2012'de faaliyete geçti. Hemen etrafındaki yaklaşık 20 dönüm orman arazisini otopark, tenis kortu, çocuk alanı gibi eklentilerle işgal edip kaçak kullanmaya başladılar. Yetmedi, buranın bitişiğindeki 200 dönüm alanı da 'Yarenlerdere Mesire Alanı' ilan ettirerek kiraladılar ve etrafını çevirdiler. Devlete başvurduk, 'Burası orman arazisi, kadimden beri biz köylüler kullanıyoruz, 2B kapsamında ormandan çıkarın, bize satın' dedik. Nafile, sanki bir el uzandı, bize verilmeyen Halit Ergül'e verildi; işgalinden hesap sorulmazken, mesire yerine kiracı yapıldı."