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Halit Ergül'ün vukuatları bitmiyor! Gazelle'in arazisini 13 kat büyütmüş

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78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün gece yarısı kapatma kararı alınan bir diğer oteli Gazelle Resort Otel'in arazisini bin bir oyunla 13 kat büyüttüğü ortaya çıktı. Ergül'ün Gölcük yakınlarında 16,5 dönüm arazi üzerine kurduğu Gazelle Resort Otel'i orman işgalleri ve "mesire" oyunlarıyla 220 dönüme çıkardığı öğrenildi.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün bir diğer oteli Gazelle Resort Otel için gece yarısı dikkat çeken bir karar alındı.

OTEL MÜDÜRÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Otel apar topar kapatılırken müdür Ahmet Demir ise yangın faciasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ORMAN İŞGALİ ORTAYA ÇIKTI

Gelişmeler büyük ses getirirken Halit Ergül ile ilgili ortaya çıkan yeni bir skandal ise yaşananları adeta gölgede bıraktı. 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının acısı devam ederken, Ergül'ün Gölcük yakınlarındaki orman işgali ortaya çıktı.

Halit Ergül'ün vukuatları bitmiyor! Gazelle'in arazisini 13 kat büyütmüş

KÖYLÜLER İSYAN ETTİ

Ergül'e ait Gazelle Resort Otel'in arazisinin yıllar içinde orman işgaliyle 13 kat büyüdüğü öğrenilirken Emen ve Karacasu köylüleri, 100 yılı aşkın süredir hayvanlarını otlattıkları, arpa, buğday, fiğ ekip biçtikleri arazilerini artık Gazelle Otel yüzünden değil ekip biçmeyi, kestirme yolu bile kullanamadıklarını iddia etti.

Halit Ergül'ün vukuatları bitmiyor! Gazelle'in arazisini 13 kat büyütmüş

"200 DÖNÜM ALANI MESİRE ALANI DİYE KİRALAYIP...."

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre köylüler ile belediye yetkilileri şu açıklamalarda bulundu; "2005'te Karacasu Belediyesi'nden aldıkları 16 dönüm arazi üzerine Gazelle Otel'i yaptılar, 2012'de faaliyete geçti. Hemen etrafındaki yaklaşık 20 dönüm orman arazisini otopark, tenis kortu, çocuk alanı gibi eklentilerle işgal edip kaçak kullanmaya başladılar. Yetmedi, buranın bitişiğindeki 200 dönüm alanı da 'Yarenlerdere Mesire Alanı' ilan ettirerek kiraladılar ve etrafını çevirdiler. Devlete başvurduk, 'Burası orman arazisi, kadimden beri biz köylüler kullanıyoruz, 2B kapsamında ormandan çıkarın, bize satın' dedik. Nafile, sanki bir el uzandı, bize verilmeyen Halit Ergül'e verildi; işgalinden hesap sorulmazken, mesire yerine kiracı yapıldı."

Halit Ergül'ün vukuatları bitmiyor! Gazelle'in arazisini 13 kat büyütmüş
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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78 kişiye mezar olan otelin sahibiyle ilgili bir büyük skandal daha
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Yorumlar (50)

Haber YorumlarıFurkan Kutlay:

Adalet ve kalkınma partili mi bu adam ? Yoksa bu şekil yapa bilir mi ?? Fakirden alıp zengine veren partili yani

Yorum Beğen355
Yorum Beğenme56
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Haber YorumlarıSer_hat:

Yani araziyi çalmış hırsız.kime güveniyorsa

Yorum Beğen288
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıVEFA:

Dini bütün, zarar gelmezlerden mi bu adam? Bu adam bunları yaparken, bunlara kim göz yumdu, bizdendir, yandaştır, Diyerek ses çıkarmadı?

Yorum Beğen212
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıBekir Can İngilizce Öğretmeni:

Rabbim sen bana hırsızlıktan haram mal yedirme, çocuğum çocuğum var nasip etme haramı.

Yorum Beğen187
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Sayın bakan feto yaptı de feto halk inanır ama yinede sen bilirsin

Yorum Beğen143
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Paranın Gücü ile Siyasi güç birleşince sonucu bu Para gücü olmaz ise zaten siyasi güç de olmaz fakiri kimse tanımaz ama zengini herkez tanır

Yorum Beğen136
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHalit Bilge:

Arkasında KİM veya Kimler var acaba?

Yorum Beğen124
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıCAN Işık:

İktidara yakın olan herşeyi yapar bu ülkede şaşırmadık

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıBüşra :

Yangın olmasaydı böyle bir şey ortaya çıkar mıydı. Ormanlar kimlere nasıl veriliyor köylüler nasıl mağdur ediliyor. Orman bakanı da en az turizm bakanı kadar hatalı. Kimbilir gün yüzüne çıkmayan neler vardır

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıSokrates:

götürmeyimi düşünüyordun yoksa 500 yaşına kadar yaşamayımı

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme1
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