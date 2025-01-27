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78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı

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Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu

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Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükselirken, yangına sahne olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'e ait bir diğer otel Gazelle Resort Spa Otel için de kapatma kararı alındı. Otel Müdürü Ahmet Demir ise gece saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken otel yönetiminden yeni bir açıklama geldi. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer oteli olan Gazelle Resort Spa Otel için kapatma kararı alındı.

"İŞLEMLER EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAKTIR"

Gazelle Resort ve Spa Otel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Son dönemde sosyal medya ve haberlerde yer alan yanıltıcı bilgiler ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, Gazelle Resort & Spa, yönetiminin inisiyatifiyle geçici bir süreliğine kapatma kararı almıştır. Bu karar, otelin faaliyetlerinin durdurulması ve hukuki sürecin tamamlanması süresince, doğru bilgilerin kamuoyuna iletilmesi adına alınmış bir adımdır.

Otelin kapalı olduğu süreçte, misafirlerin mağduriyet yaşamamaları için iptal, iade ve mevcut rezervasyon durumları ile ilgili tüm gerekli önlemler alınmaktadır ve bu işlemler en kısa sürede tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

GAZELLE RESORT OTELİN MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI

Öte yandan 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yanan otelin sahibi Halit Ergül'ün Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan Gazelle Resort Otel'in genel müdürü Ahmet Demir de tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi.

OTEL SAHİBİ ERGÜL'ÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Grand Kartal Otel'in tutuklanan sahibi Halit Ergül'ün ifadesi de ortaya çıktı. Halit Ergül, savcılıktaki sorgusunda, yangına karşı her türlü tedbiri aldıklarını öne sürdü. Ergül "Yangına karşı alarm sistemi vardı. Ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı. Duman dedektörleri devreye girdi. Otelde 2 yılda bir, sezon açılışından önce yangın tatbikatı yapılır. Tatbikatlara bütün personel katılır. Otelde yangın hâlinde her odada kişilerin kaçacağı yeri gösteren kaçış planları vardır. Bu kaçış planları doğrultusunda ışıklı yol gösteren tabelalarımız da mevcuttur" dedi.

Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Müdür tutuklandı, otel gece yarısı apar topar kapatıldı
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Hic birseyde sorumlulugu yok ise turizm.bakanligi kapatilsin madem karistigi birsey yok binlerce kisinin maasi devlete yuk olmasin.

Yorum Beğen208
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıSamet Akın:

Kim gitti denetlemeye , İtfaiye mi yoksa bakanlık mı?

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Haber YorumlarıG Ergün:

Diğer otelin müdürünün ne suçu vardı bilmiyorum ama araştırılsa Türkiye'deki otellerin çoğunun aksaklığı eksikliği arızası vardır

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Haber YorumlarıMurat Kara:

sahibi çıkarda gerisini bilmem

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Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Herşeyiniz tam ama Hiçbir şeyiniz çalışmıyor. Gece müdürünüz bile yangında ne yapacağını bilmeyen kaçış planından dedektörlerden yangın merdiveninden bir haber. Gece müdürünüz bile yangın çıktığından 15 dk sonra haberi olmuş. Uykudan bağırışmalara uyanmış. Gece müdürü yatar mı?

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Haber YorumlarıXYZ:

Boyle bir mantiksizlik gormedim. Islenmeuen sucun, suc islemeyen sucsuz mudurunun tutuklanmasi hukuk tarihine en mantiksiz tutuklama olarak gecti. Hukugu bastan yaziyorsunuz, tebrikler.

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Haber YorumlarıCAN Işık:

Müşteriler suçlu çıkar bu gidişle

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Doğru herşey dort dortluk biri çalışmamış utanma vicdan olsa susarsın uranmadada ayda kazanxim 100 bin tl diyorsun resmen kimınle dalga geçtığın b2lli sizler gibi sorumsuzluk sahiplerını başımıza bela edenler utansın serbeat piyasa serbest yeyın ağalar yeyinvay olenlerın başına

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