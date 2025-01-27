Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken otel yönetiminden yeni bir açıklama geldi. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer oteli olan Gazelle Resort Spa Otel için kapatma kararı alındı.

"İŞLEMLER EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAKTIR"

Gazelle Resort ve Spa Otel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Son dönemde sosyal medya ve haberlerde yer alan yanıltıcı bilgiler ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, Gazelle Resort & Spa, yönetiminin inisiyatifiyle geçici bir süreliğine kapatma kararı almıştır. Bu karar, otelin faaliyetlerinin durdurulması ve hukuki sürecin tamamlanması süresince, doğru bilgilerin kamuoyuna iletilmesi adına alınmış bir adımdır.

Otelin kapalı olduğu süreçte, misafirlerin mağduriyet yaşamamaları için iptal, iade ve mevcut rezervasyon durumları ile ilgili tüm gerekli önlemler alınmaktadır ve bu işlemler en kısa sürede tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

GAZELLE RESORT OTELİN MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI

Öte yandan 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yanan otelin sahibi Halit Ergül'ün Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan Gazelle Resort Otel'in genel müdürü Ahmet Demir de tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi.

OTEL SAHİBİ ERGÜL'ÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Grand Kartal Otel'in tutuklanan sahibi Halit Ergül'ün ifadesi de ortaya çıktı. Halit Ergül, savcılıktaki sorgusunda, yangına karşı her türlü tedbiri aldıklarını öne sürdü. Ergül "Yangına karşı alarm sistemi vardı. Ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı. Duman dedektörleri devreye girdi. Otelde 2 yılda bir, sezon açılışından önce yangın tatbikatı yapılır. Tatbikatlara bütün personel katılır. Otelde yangın hâlinde her odada kişilerin kaçacağı yeri gösteren kaçış planları vardır. Bu kaçış planları doğrultusunda ışıklı yol gösteren tabelalarımız da mevcuttur" dedi.