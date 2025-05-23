Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası
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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası
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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Ayşe Barım'ın Gezi Parkı soruşturmasında "yalan tanıklık" yaptıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada hapis cezası aldı. Ergenç 1 yıl 10 ay 15 gün, Kocaoğlu ise 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası

Ünlü oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'yalan tanıklık' yaptığı iddiasıyla açılan davada, 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmak üzere bugün Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

ERGENÇ VE KOCAOĞLU'NA HAPİS CEZASI

İkinci kez hakim karşısına çıkan iki ünlü isim hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Halit Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

Davada ilk duruşma 9 Mayıs Cuma günü İstanbul'daki mahkeme salonunda gerçekleştirilmişti. Sanıkların savunmalarını sunmasının ardından, Cumhuriyet savcısı davanın esasına ilişkin mütalaasını sunmak üzere süre talebinde bulunmuş ve dava 23 Mayıs 2025 tarihine ertelenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıJls Kdld:

Devlet uyumaz gec gelen karar yerinde karar

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Ülkede adalete güven %20 nin altında. Daha çok böyle şeyler yapın seçim zamanı yaklaşıyor.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme47
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Haber Yorumlarımetin:

Bu dünyada yatarları yok ama Ahirette yaptığınız ihanetten dolayı yatacak yeriniz yok

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme22
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Haber Yorumlarımutluw can:

hagb verilecek ona göre bir suçlama zaten. Ayşe barım a yöneltilen suçlama tamamen dalavere herseyden önce. asilayse barıma bu saçma suçlamaları yönelten savcının 5 yıl yemesi lazım görevi kötüye kullanmaktan.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıJon snow:

Ohaa ya

Yorum Beğen9
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