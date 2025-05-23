Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ünlü oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'yalan tanıklık' yaptığı iddiasıyla açılan davada, 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmak üzere bugün Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

ERGENÇ VE KOCAOĞLU'NA HAPİS CEZASI

İkinci kez hakim karşısına çıkan iki ünlü isim hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Halit Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

Davada ilk duruşma 9 Mayıs Cuma günü İstanbul'daki mahkeme salonunda gerçekleştirilmişti. Sanıkların savunmalarını sunmasının ardından, Cumhuriyet savcısı davanın esasına ilişkin mütalaasını sunmak üzere süre talebinde bulunmuş ve dava 23 Mayıs 2025 tarihine ertelenmişti.