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Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti

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1989 yılında Bergen'i acımasızca öldüren Halis Serbest, 2 yıl önce Bergen filminde kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle yapım şirketi dava açtı. Görülen davada karar çıktı.

FİLM, SERBEST'İN YAŞADIĞI KOZAN'DA GÖSTERİLEMEDİ

Eşi Halis Serbest tarafından 14 Ağustos 1989'da 6 kurşunla öldürülen Bergen'in yaşamı, 4 Mart 2022'de vizyona giren filmle yeniden gündeme geldi. 'Acıların Kadını' olarak tanınan Bergen'in filminin gösterimi, Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde iptal edildi. Film gösteriminin iptali, oyuncular, senaristler ve sinemaseverlerin tepkisine neden oldu.

Halis Serbest, 'Bergen' filmiyle ilgili tazminat davasını kaybetti

SERBEST: ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM, RIZAM OLMADAN ÇEKİLDİ

Halis Serbest, ölüm tehditleri aldığını, rızası olmadan filmin çekildiğini ve kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu öne sürüp, filminin yapımcısı Orchestra Content'e yaklaşık 2 yıl önce 300 bin liralık tazminat davası açtı. Kozan 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Orchestra Content'in avukatı Hande Fırat, kamuya mal olmuş bir sanatçının hem sanatının hem de yaşadıklarının konu edildiğini ifade etti. Filmde, davacı Halis Serbest'in ismine yer verilmediğini, bu nedenle haksız ve mesnetsiz olduğunu belirttiği davanın reddini istedi. Halis Serbest ise "Bu filmde beni öcü olarak gösterdiler. Kesinlikle gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Davanın karar duruşmasında bilirkişi raporlarını inceleyen mahkeme, Serbest'in kişilik haklarına saldırı olmadığına hükmetti. Serbest'in avukatı, kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı.

Halis Serbest, 'Bergen' filmiyle ilgili tazminat davasını kaybetti

Halis Serbest, 'Bergen' filmiyle ilgili tazminat davasını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Halis Serbes Bergen Hukuk 3.Sayfa Sinema Kültür Sanat Haberler

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