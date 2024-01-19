KKTC'de kumarhane işletmecisi ve şoförünün öldürülmesi davasında karar çıktı

KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Mustafa Söylemez'i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırırken, sanık Mehmet Faysal Söylemez'in tüm suçlardan beraatına hükmederek tahliyesine karar verdi.

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülmesine ilişkin 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 36.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya aralarında Mustafa Söylemez'in de bulunduğu bazı tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuklu sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Abdurrahman Çelik ise duruşmada hazır bulundu.

"Bu bellekte yazanları okuduktan sonra öldürülebilirim"

Duruşmanın başlamasının ardından söz alan Mehmet Faysal Söylemez'in avukatı Coşkun Atılgan, "Bu davada son 5 celsedir gerçeğin ortaya çıkarılması için adeta heyetinize yalvardım. Az önce yüksek heyetinizi, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) 'görevi kötüye kullanma' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından şikayet ettik. Ben de cebimde bir flash bellek ile geldim. Bu bellekte yazanları okuduktan sonra öldürülebilirim, burada ki avukat arkadaşlarım da öldürülebilir. Gerçeğin ortaya çıkmasını engellediğiniz için bunun sorumlusu sizsiniz" dedi.

Daha sonra bellekte yer alan, Ulvi ve Erhan isimli kişiler arasında geçtiğini iddia ettiği, 25 Ocak 2022'den Falyalı'nın öldürüldüğü tarihe kadar olan, cinayetinin nasıl planlandığı ve Söylemez kardeşlerin üzerine nasıl yıkıldığına dair yazışmalar olduğunu öne sürdüğü yazışmaları okudu. Avukat Atılgan, cinayetin Söylemez kardeşler tarafından işlenmediğinin delili olduğunu iddia ettiği bu yazışmaların yer aldığı görüntülerin mahkeme salonunun ekranına da yansıtılmasını talep etti.

Müvekkiline de savunma yapmaması için telkinde bulunarak salondan çıktı

Görüntüler mahkeme salonunda yansıtıldı, daha sonra avukat Atılgan, "Benim avukatlık görevim bu dosya için burada bitiyor. Burada savunma yapmadan aranızdan ayrılacağım. Müvekkilime de savunma yapmaması için telkinde bulunacağım. Hiç mi merak etmez bir insan, belki ben uydurdum bu mesajları. Halil Falyalı'nın gerçekte katilinin kim olduğunu hiç mi merak etmiyorsunuz?" diyerek salondan dışarı çıktı.

Mehmet Faysal Söylemez'in aynı zamanda avukatlığını yapan eşi Dilek Aydın Söylemez de cübbesini çıkartarak eşi olarak arkaya geçtiğini söyledi.

"Halil Falyalı denen şahsı tanımam mümkün değildir"

Duruşmada savunma yapmayacağını belirten sanık Mehmet Faysal Söylemez, "Bu konuşmayı mahkeme heyetine yönelik yapmıyorum. Bu bir savunma değildir. Bu konuşma toplumu ve kamuoyunu bilgilendirmek amaçlıdır. Dünyanın en zor işi var olmayan bir şeyin varlığını ispatlamaya çalışmaktır. Bu davada benden istenen de tam da budur. Hayatım boyunca hiç Kıbrıs'a gitmedim, hiç gazinoya gidip kumar oynamadım, uyuşturucu kullanmadım, satmadım, kara para aklamadım, hiç kimseye şantaj yapmadım. Bunları yapmamış biri olarak Halil Falyalı denen şahsı tanımam mümkün değildir. Dosyada sanık, tanık, müşteki adı geçen hiç kimseyi tanımıyorum" dedi.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Mehmet Faysal Söylemez, "Olayı bizim üzerimizden ihale etmeye çalışıyorsunuz, aydınlatmaya çalışmıyorsunuz. Tarafsınız, bu davadan çekilin, çekilmemenizi reddediyorum" şeklinde konuştu.

2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mustafa Söylemez'i, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan ise beraatına karar verdi.

Mehmet Faysal Söylemez'e tahliye

Heyet, sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Metin Süs'ü ise üzerine atılı suçlardan beraatına, ayrıca Mehmet Faysal Söylemez'in tahliyesine karar verdi.

3 sanığa 25'er yıl hapis cezası

Sanıklar Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız'ı 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan ayrı ayrı 2 kez 12 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 25'er yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanıkların üzerine atılı 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan ise beraatlarına hükmetti.

2 avukata suç duyurusunda bulunulma kararı

Mahkeme, sanık Cemil Önal'ın yakalanamadığı ve savunmasının alınamadığı gerekçesiyle dosyasının ayrılmasına karar verirken, ayrıca duruşmanın SEGBİS çözümü yapıldıktan sonra Söylemez kardeşlerin avukatları Coşkun Atılgan ve Abdulhamit Saysal hakkında savunma sınırlarını aşmaları iddiasıyla savcılığa ve HSK'ya suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş maktul, Svetlana Gulua ve Özge Taşker Falyalı müşteki, aralarında Mustafa Söylemez'in de bulunduğu 6 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, 8 Şubat 2022'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinde ve 20 Temmuz Caddesi üzerinde, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğradıkları, Demirtaş'ın olay yerinde, Falyalı'nın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı. İddianamede, maktul Murat Demirtaş'ın, saldırının asıl hedefindeki Halil Falyalı'nın şoförü olduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan Falyalı'nın yaklaşık 20 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane güvenliği olarak işe başladığı, burada birçok otel işletmeciliği ve gazino yöneticiliği yaptığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek' suçundan ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

İddianamede ayrıca, 4 şüpheli hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' ve 'suç işlemek için kurulan silahlı örgüte üye olmak' suçlarından 32 yıl 6'şar aydan 46'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. - İSTANBUL