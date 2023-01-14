Haliç'teki kanlı çatışmanın altından çete hesaplaşması çıktı

İstanbul Haliç Köprüsü'nün girişinde yaşanan silahlı saldırının altından Kağıthane'deki Anucur ve Gündoğmuş çetelerinin hesaplaşması çıktı. Haliç'teki olayda yaralanan D.K.'nın 20 gün önce Kağıthane'de yaşanan çatışmadan sonra gözaltına alınarak "ev hapsi" kararı verildiği, Gündoğmuş çetesinin üyesi olduğu öğrenildi. Öldürülen Cumali Aslan'ın Anucur çetesinden olduğu belirlendi.

D-100 Karayolu Haliç Köprüsü girişinde sabah saat 06.30 sıralarında seyir halinde olan 09 AGM 821 plakalı otomobile, yan yoldan gelen içinde iki kişinin olduğu plakasız bir araçtan ateş açıldı. Saldırıya uğrayan ve içinde 3 kişinin olduğu öğrenilen 09 AGM 821 plakalı otomobilden de diğer araca silahla karşılık verildi.

BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Saldırıya uğrayan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Çatışma sonucunda 09 AGM 821 plakalı otomobilde, arka koltukta oturan Cumali Aslan hayatını kaybederken, şoförün yanındaki koltukta oturan kişi yaralandı. Şoförün ise otomobili bırakarak kaçtığı belirtildi. Yaralanan kişi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

41 KOVAN BULUNDU

Saldırıyı gerçekleştiren kişiler de otomobili yaklaşık 50 metre ileride bırakarak kaçtı. Aracın arka ve yan camında kurşun izleri olduğu ve bir camının patladığı görülürken, polisin yaptığı incelemede arka ve ön plakaların otomobilin içine saklandığı tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştiren otomobilin plakasının ise 34 CUR 003 olduğu belirlendi. Öte yandan olay yerinde 41 kovan tespit edildi. Ayrıca silahlı çatışma kameraya yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde, orta yol tamamen trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 2 saat süren incelemenin ardından araçlar kaldırıldı.

İKİ ÇETENİN HESAPLAŞMASI ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Habertürk'te yer alan habere göre, Haliç'teki olayın altından 20 gün önce Kağıthane'de Anucur ve Gündoğmuş çetesi arasında yaşanan silahlı çatışma çıktı. Haliç'te yaralanan D.K.'nın 20 gün önce yaşanan çatışmadan sonra gözaltına alınarak ev hapsi kararı verildiği, Gündoğmuş çetesinin üyesi olduğu tespit edildi. Öldürülen Cumali Aslan'ın da Anucur çetesinin üyesi olduğu öğrenildi. Öte yandan Haliç'te kaçan Gündoğmuş çetesi üyesi sürücü hakkında da ev hapsi kararının olduğu belirtildi.

KAĞITHANE'DEKİ ÇATIŞMA

Kağıthane'de 20 gün önce yaşanan çatışmada, arada kalan Kuran kursu hocası Ramazan Arslan yaşamını yitirmişti. Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda iki çeteden toplam 25 kişiyi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların birçoğu işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.