Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar

Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
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Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
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İstanbul Avcılar'da halı sahada henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan taraflardan 1'i bıçakla olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kavgaya karışan taraflardan biri başka bir kişiyi otomobille ezmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi bir halı sahaya gelen iki grup arasında arasında kavga çıktı.

Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar

ÖNCE BIÇAKLADILAR SONRA EZMEYE ÇALIŞTILAR

Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan kişinin yardımına çevredekiler koştu. Kavgaya karışan taraflardan biri başka bir kişiyi otomobille ezmeye kalktı. Otomobili kullanan kişi daha sonra olay yerinden kaçtı.

Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar

5 KİŞİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 kişinin aldığı darbelerle yaralandığı olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Yaralanan 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Polisin ve askerin itibarı olduğu yılları özledim. Sokaklar %80 daha rahattı.

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