Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi bir halı sahaya gelen iki grup arasında arasında kavga çıktı.

ÖNCE BIÇAKLADILAR SONRA EZMEYE ÇALIŞTILAR

Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan kişinin yardımına çevredekiler koştu. Kavgaya karışan taraflardan biri başka bir kişiyi otomobille ezmeye kalktı. Otomobili kullanan kişi daha sonra olay yerinden kaçtı.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 kişinin aldığı darbelerle yaralandığı olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Yaralanan 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.