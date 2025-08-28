Hakkında Kesinleşmiş Ceza Bulunan Şahıs Kırıkkale'de Yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yakalanan ve hakkında 5 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, "tutuklu veya hükümlünün kaçması" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından aranan S.K. (33) isimli şahıs yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 5 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.K., işlemlerinin ardından Sulakyurt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE