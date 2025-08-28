Hakkında Kesinleşmiş Ceza Bulunan Şahıs Kırıkkale'de Yakalandı

Hakkında Kesinleşmiş Ceza Bulunan Şahıs Kırıkkale'de Yakalandı
Güncelleme:
Kırıkkale'de jandarma ekipleri, 'tutuklu veya hükümlünün kaçması' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından aranan S.K.'yı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yakalanan ve hakkında 5 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, "tutuklu veya hükümlünün kaçması" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından aranan S.K. (33) isimli şahıs yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 5 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.K., işlemlerinin ardından Sulakyurt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
