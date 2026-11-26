Hakkari Yüksekova'da hafif ticari araç yoldan çıktı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Akpınar köyü yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıktı. Araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Yüksekova-Esendere kara yolunun Akpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 56 AU 754 plakalı hafif ticari araç yoldan çıktı. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada araçta hasar meydana gelirken, inceleme başlatıldı.