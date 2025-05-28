Hakkari Emniyeti'nden Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

Hakkari Emniyeti'nden Dolandırıcılık Bilgilendirmesi
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları internet ve telefon dolandırıcılığına karşı bilinçlendirmek amacıyla Hakkari Üniversitesi'nde bilgilendirme etkinliği düzenledi. 150 adet bilgilendirici broşür dağıtıldı ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesi'nde bilgilendirme standı kuran Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, öğrencilere yönelik "İnternet Dolandırıcılığı" ve "Telefon Dolandırıcılığı" konularında bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte, dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanırken, 150 adet bilgilendirici broşür dağıtılarak farkındalık oluşturulması sağlandı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların benzer dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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