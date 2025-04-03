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Hakkari'de Maden Ocağında Kamyon Devrildi: 2 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti

Hakkari'de Maden Ocağında Kamyon Devrildi: 2 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti
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Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen kazada, maden ocağında çalışan 2 çocuk babası Agit Ayaş, devrilen kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'de maden ocağında devrilen kamyonun altında kalan 2 çocuk babası vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari- Çukurca karayolunda meydana geldi. Bir maden ocağı firmasında çalışan 2 çocuk babası Agit Ayaş'ın yönetimindeki kamyonun devrilmesi sonucu Ayaş kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde Ayaş'a yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Agit Ayaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı duyan yakınları hastane önüne akın etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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