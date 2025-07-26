Hakkari'de Kargo Aracında 17 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hakkari'de Kargo Aracında 17 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Hakkari'de polis ekipleri, bir kargo aracında gerçekleştirdikleri operasyonda toplam 17 kilo 780 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Hakkari'de polis ekipleri tarafından bir kargo aracında yapılan aramada bavul içerisinde 14 kilo 100 gram eroin ve 3 kilo 680 gram metamfetamin olmak üzere toplam 17 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 24 Temmuz 2025 tarihinde kargo firmaları üzerinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında bir kargo gönderisinden şüphelenilmesi üzerine yapılan aramada, bavul 14 adet siyah çorap içerisine sarılı halde 28 parça eroin maddesi ile 7 adet siyah çorap içinde şeffaf poşetlere sarılmış ve yeşil bantla işaretlenmiş 7 parça metamfetamin maddesi bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuların toplam daralı ağırlığının 14 kilo 100 gram eroin ve 3 kilo 680 gram metamfetamin olmak üzere 17 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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