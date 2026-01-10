Haberler

Hakkâri'de çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan öğrenci yaralandı

Güncelleme:
Hakkari'de çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan kız öğrenci F.K., arkadaşları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan öğrenci tedbir amaçlı müşahede altına alındı.

Hakkari'de çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan kız öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Merzan Mahallesi'nde meydana geldi. GSB Hakkari Yurt Müdürlüğü binası önünden geçen kız öğrencinin üzerine çatıda biriken kar kütlesi düştü. Kar kütlesinin altında kalan F.K. isimli kız öğrenci, arkadaşları tarafından kar altından çıkartılan hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan öğrenci acil serviste tedbir amaçlı müşahede altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
