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Hakkari'de trafik kazasında öğretmen hayatını kaybetti

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Hakkarı'de polis memuru Cihat Yıldız'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak Zap Suyu'na uçtu. Kazada Yıldız'ın öğretmen eşi Ayşe Koç Yıldız hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Cihat Yıldız'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

Hakkari Şehit Çetin Deniz Ortaokulunda görevli öğretmen Ayşe Koç Yıldız, polis memuru eşiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Hakkari'de trafik kazasında öğretmen hayatını kaybetti

OTOMOBİL ZAP SUYU'NA UÇTU

Hakkari-Çukurca karayolunda öğle saatlerinde Şine bölgesinde, polis memuru Cihat Yıldız'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak Zap suyuna uçmuştu. Kazada sürücü ile Hakkari Şehit Çetin Deniz Ortaokulunda öğretmen olan eşi Gazipaşa nüfusuna kayıtlı Ayşe Koç Yıldız ağır yaralandı.

Hakkari'de trafik kazasında öğretmen hayatını kaybetti

ÖĞRETMEN ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe öğretmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis memuru Cihat Yıldız'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

Hakkari'de trafik kazasında öğretmen hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çetin Deniz Ayşe Koç Hakkari trafik 3.Sayfa Haberler

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