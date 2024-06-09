Hakkari'de trafik kazasında öğretmen hayatını kaybetti

Hakkari Şehit Çetin Deniz Ortaokulunda görevli öğretmen Ayşe Koç Yıldız, polis memuru eşiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

OTOMOBİL ZAP SUYU'NA UÇTU

Hakkari-Çukurca karayolunda öğle saatlerinde Şine bölgesinde, polis memuru Cihat Yıldız'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak Zap suyuna uçmuştu. Kazada sürücü ile Hakkari Şehit Çetin Deniz Ortaokulunda öğretmen olan eşi Gazipaşa nüfusuna kayıtlı Ayşe Koç Yıldız ağır yaralandı.

ÖĞRETMEN ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe öğretmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis memuru Cihat Yıldız'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.