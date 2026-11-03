Hakkari’de asayiş olayları azaldı, 392 aranan şahıs yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan başkanlığında gerçekleştirilen asayiş toplantısında ekim ayı güvenlik verileri değerlendirildi.

Hakkari'de kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, düzenlenen asayiş toplantısında ele alındı. Vali İbrahim Taşyapan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Göç Müdürü Melih Yeğen ve ilgili birim amirleri katıldı. Toplantıda, 1-31 Ekim tarihleri arasında Hakkari genelinde meydana gelen asayiş olayları ve güvenlik faaliyetleri, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Paylaşılan verilere göre, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 4, kasten yaralama olaylarında yüzde 16, dolandırıcılık suçlarında yüzde 56 azalma yaşandı. Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında ise yüzde 28 düşüş kaydedildi.

Narkotik suçlarının ortaya çıkarılmasına yönelik başarılı operasyonlarda yüzde 3 artış sağlanırken, çeşitli suçlardan aranan 392 kişi de yakalandı. Vali İbrahim Taşyapan, kentte huzur ve güven ortamının korunması, suç oranlarının ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin azaltılması için özveriyle çalışan kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek, başarılı çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı