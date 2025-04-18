Hakan Şükür'ün Babası Selmet Şükür, Cezasının Yargıtay'dan Onanmasını Bekliyor

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü suçundan firari olan ve yurt dışındaki lüks yaşantısı ile zaman zaman gündeme gelen Hakan Şükür'ün örgütle iltisaklı olan babası Selmet Şükür, hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası kararının yargıtaydan çıkacak sonucunu bekliyor.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü suçundan firari olan Hakan Şükür'ün Sakarya'da yaşayan ve örgütle iltisaklı olduğu kararına varılan babası Selmet Şükür, FETÖ soruşturması çerçevesinde 12 Ağustos 2016'da tutuklanmış, 25 Kasım 2016 tarihinde sağlık sorunları sebebi ile ev hapsi uygulaması ve yurtdışı yasağıyla tahliye edilmişti. Selmet Şükür için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4 Ocak 2019 tarihinde Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 5 sayfalık iddianamede 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 22 Ekim 2019 tarihinde görülen duruşmada baba Şükür hakkında mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar verilen davanın ardından 9 Kasım 2019 tarihinde mahkeme heyeti, Şükür'ün mal varlığına yeniden tedbir konulması yönünde hüküm verdi. Son olarak 19 Ocak 2021 tarihinde hakim karşısına çıkan Selmet Şükür için mahkeme heyeti, 'Silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasına hükmetti. Mahkemenin gerekçeli kararında emsal kararlar örnek gösterilerek Selmet Şükür'ün FETO/PDY ile iltisaklı olduğu ve 'Silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılması yer aldı. Örgütle iltisaklı olan Selmet Şükür, hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının yargıtaydan onanıp onanmayacağı günü bekliyor.

Oğlu lüks içinde yaşarken babası cezasının onanıp onanmayacağı günü bekliyor

Öte yandan, FETÖ üyeliği çerçevesinde yakalama kararı bulunan firari eski futbolcu Hakan Şükür 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir süre sonra Amerika'ya kaçmıştı. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı çıkarılan Hakan Şükür hakkında yurt dışında olduğu tespit edilerek yakalama kararı da çıkarılmıştı. Sosyal medya hesabında lüks yaşamı ile dikkat çeken firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür ise cezasının yargıtaydan onanıp onanmayacağı günü bekliyor. - SAKARYA