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Bursa'da hafriyat kamyonu dehşeti: 2 araca çarpıp bahçeye uçtu

Bursa'da hafriyat kamyonu dehşeti: 2 araca çarpıp bahçeye uçtu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yokuş aşağı hızla ilerleyen hafriyat kamyonu, park halindeki iki araca çarptıktan sonra bir evin bahçesine uçtu. Sürücü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri bölgede ağır tonajlı araç geçişlerine karşı önlem istiyor.

Bursa'da yokuş aşağı seyreden ve yüksek hızla ilerlediği iddia edilen hafriyat kamyonu, park halindeki iki araca çarptıktan sonra evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ağır vasıta geçişine yasak olan yokuş aşağı yolda yüksek hızla ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önüne çıkan iki araca çarpan kamyon, çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki bir evin bahçesine uçtu. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyonun iki aracı adeta biçtiği ve bahçeye uçtuğu anlar, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonun hızla ilerlediği, araçlara çarptıktan sonra savrularak bahçeye düştüğü görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, mahalle sakinleri ise kamyon geçişinin yasak olduğu bölgede ağır tonajlı araçların sık sık kurallara aykırı şekilde geçiş yaptığını belirterek, benzer kazaların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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