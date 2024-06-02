Hafif ticari araçla çarpışan Tofaş hurdaya döndü: 2'si ağır 5 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da hafif ticari araç ile çarpışan Tofaş marka otomobil kullanılmaz hale geldi. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Daday Karayolu Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Satı Dolapçı idaresindeki 37 SD 103 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile sürücüsü belirlenemeyen 37 LD 416 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç, yol kenarına sürüklenerek durabilirken, Tofaş marka otomobil ise kullanılmaz hale geldi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçtaki Engin Dolapçı ve İsmet Dolapçı, Tofaş marka otomobildeki Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak yaralandı.

Tofaş'taki 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak'ın hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle Kastamonu-Daday Karayolu trafiğe kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri yolda ve araçlarda incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemesinin ardından, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.