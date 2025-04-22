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Hafif Ticari Araç Köpeğe Çarpıp Tarlaya Uçtu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç, yola aniden çıkan bir köpeğe çarptıktan sonra tarlaya uçtu. Kaza sonucu sürücü hafif yaralanırken, köpek telef oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç köpeğe çarpıp tarlaya uçtu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada köpeğe çarpan hafif ticari araç tarlaya uçtu. Aracın sürücüsü yaralandı, köpek ise telef oldu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Nene Hatun Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan sürücü Eren K. yönetimindeki 16 BCM 979 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan başıboş köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç tarlaya uçtu. Kaza sonucu köpek telef olurken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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