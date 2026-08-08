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Besni'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Besni'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Besni ilçesine bağlı Taşlıyazı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yönde seyreden Y.D. idaresindeki 33 VPB 45 plakalı hafif ticari araç ile K.E. yönetimindeki 06 BGH 470 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri Y.D. ve K.E. ile araçlarda bulunan A.D., G.E. ve N.E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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