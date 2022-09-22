Haciz gelen otomobilini meydana park edip herkesin içinde ateşe verdi 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aracına haciz geldiği iddia edilen şahıs, otomobilini ateşe verdi. Otomobil ekiplerin müdahalesine rağmen kısa sürede küle dönerken olay yerinde sinir krizi geçiren şahsı çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Çorlu Atatürk Meydanı'nda yaşanan olayda aracına haciz gelen M.Ö. (32), meydana çektiği aracını benzin döküp yaktı. Alev alev yanan otomobil ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Olay yerinde sinir krizi geçiren şahıs, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. M.Ö. polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alındı. Alev alev yanan otomobil ise küle döndü. İşte olay yerinden kareler; Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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