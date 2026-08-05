Engelli adamın son anları kamerada

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 Ağustos'tan bu yana haber alınamayan işitme ve zihinsel engelli şahsın kaybolmadan önceki son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler, görüntülerin ardından arama çalışmalarını şahsın yürüdüğü güzergahta yoğunlaştırdı.

Kozan ilçesine bağlı Postkabasakal Mahallesi'nde yaşayan işitme ve zihinsel engelli Uğur Okuducu'dan (52) 3 Ağustos'tan bu yana haber alamayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde de sürüyor. Mahallede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Okuducu'nun tek başına yürüdüğü ve yanından motosikletli iki gencin geçtiği, daha sonra gözden kaybolduğu anlar yer aldı. AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve YESEVİ Arama Kurtarma (YAK) ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinde Okuducu'nun en son görüldüğü güzergahta çalışma başlattı. Termal dron desteğiyle mahalle çevresi, dere yatakları, ormanlık alanlar ve kırsal bölgeler didik didik aranırken, mahalle sakinleri de ekiplere destek veriyor. Gece boyunca termal dronla sürdürülen aramalarda herhangi bir ize rastlanamazken, ekipler bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı