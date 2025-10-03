Güzelleşmek isterken kabusu yaşadı! Genç kadın bu kuaför deneyimini hiç unutmaz

Gittiği kuaförde, saçlarının yanıp kopmasıyla büyük şok yaşayan kadın kuaföre tepki göstererek yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada yer alan bir video kısa sürede gündem oldu. Konya'da çekildiği belirtilen görüntülere göre, Konya'da genç bir kadın kuaföre gitti.

SAÇLARI YANIP KOPTU

Kadın, saç işlemi sırasında saçlarının yanıp kopmasıyla büyük bir şok yaşadı.Kuaföre tepki gösteren kadın yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı.

Kadının saçlarının son hali görüntülere böyle yansıdı: