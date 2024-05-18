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Güvenlik korucusu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir güvenlik korucusu bir evde başından ve karnından 5 kurşun ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Güvenlik korucusu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir güvenlik korucusu bir evde başından ve karnından 5 kurşun ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce kayıp ilanı verilen Güvenlik Korucusu Engin Aslan, Çağlar Mahallesi'nde bir evde başından silahlı vurulmuş halde bulundu. Aslan'ı vurulmuş halde bulan çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan'ın cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Korucusu Nusaybin Mardin Güvenlik Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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