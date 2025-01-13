Güvenlik görevlisi kadın, tartıştığı erkek arkadaşının penisini kesti

İşgal altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinde yaşanan olay, toplumu şoke etti. Bir süpermarket güvenlik görevlisi olan 31 yaşındaki Alena'nın, 36 yaşındaki erkek arkadaşı Denis'incinsel organını keserek ağır yaraladığı bildirildi.

Polis raporundan edinilen bilgilere göre, olay Alena'nın evinde meydana geldi. Çift, gece boyunca alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktı. Sabah 05:00 sularında tartışmanın şiddete dönüşmesi sonucu Alena, erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladı.

Komşular, gece boyunca evden yüksek sesli tartışma sesleri geldiğini ve ardından çığlıklar duyduklarını belirtti. Alena, olayın ardından durumun ciddiyetini fark ederek hemen ambulans çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Denis'i hastaneye kaldırdı. Doktorların müdahalesiyle hayatta kalan Denis'in durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Polis, evde yaptığı incelemede olayda kullanılan bıçağa ve bazı delillere el koydu. Alena gözaltına alınırken, yaralı Denis'in ifadesi henüz alınamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.