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Güvenlik görevlisi kadın, tartıştığı erkek arkadaşının penisini kesti

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Ukrayna'nın Mariupol kentinde bir süpermarket güvenlik görevlisi olan 31 yaşındaki Alena'nın, 36 yaşındaki erkek arkadaşı Denis'i bıçakla ağır yaraladığı öğrenildi. Çiftin gece boyunca alkol aldıktan sonra tartışmaya başladığı ve sabah saatlerinde tartışmanın şiddete dönüştüğü belirtildi.

İşgal altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinde yaşanan olay, toplumu şoke etti. Bir süpermarket güvenlik görevlisi olan 31 yaşındaki Alena'nın, 36 yaşındaki erkek arkadaşı Denis'incinsel organını keserek ağır yaraladığı bildirildi.

Polis raporundan edinilen bilgilere göre, olay Alena'nın evinde meydana geldi. Çift, gece boyunca alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktı. Sabah 05:00 sularında tartışmanın şiddete dönüşmesi sonucu Alena, erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladı.

Komşular, gece boyunca evden yüksek sesli tartışma sesleri geldiğini ve ardından çığlıklar duyduklarını belirtti. Alena, olayın ardından durumun ciddiyetini fark ederek hemen ambulans çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Denis'i hastaneye kaldırdı. Doktorların müdahalesiyle hayatta kalan Denis'in durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Polis, evde yaptığı incelemede olayda kullanılan bıçağa ve bazı delillere el koydu. Alena gözaltına alınırken, yaralı Denis'in ifadesi henüz alınamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güvenlik görevlisi kadın, tartıştığı erkek arkadaşının penisini kesti

Güvenlik görevlisi kadın, tartıştığı erkek arkadaşının penisini kesti

Güvenlik görevlisi kadın, tartıştığı erkek arkadaşının penisini kesti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Aferin kıza; gereksiz olanı bırakarak lazım olanı almak budur işte; kestiğini iyi saklasa bari...

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

kadınlar da şiddete başladı

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

artık zaten bir işe yaramıyor zaten insana yaşlanınca hayattan beklentisi olmayınca bir cesaret geliyor artık hiç bir şeyi kaybetme korkusu kalmıyor ama gençler dikkat ettsin gidecekleri çok ...uzun... bir yol var yalnız başına o yolun çilesi çekilmez

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

İş arayıp bulanlar arasında Güvenlik görevlileri , garson vb başı çekmiş. Teknik eleman mı ...

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

gitti denis, geldi denisiye...

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Haber YorumlarıAtilla Han:

Ukrayna savaşacak adam bulamıyor ama bu adam uçkurunun derdinde neyse o dertte bitti

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