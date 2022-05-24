Güven Timleri vatandaşın 5 milyon TL dolandırılmasını önledi - Haberler

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kentte huzur ve güven ortamının devam etmesi amacıyla başlatılan 'Kapan' uygulaması aralıksız devam ediyor. Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı Güven Timleri'nce bu güne kadar yapılan çalışmalarda 25 vatandaşın 5 milyon TL dolandırılması engellenirken, Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nce de şüpheli şahıs ve araç denetimleri sürüyor.

Kentte; vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, sağlanan huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi ve güvenlik güçlerinin her an vatandaşın yanında olduğunu hissettirerek devlete olan güvenin artırılması amacıyla Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü 'Kapan Uygulaması' başlattı. Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı Güven Timleri'nce Kazancılar Çarşısı, bankalar civarı, Yeraltı Çarşısı ve Cumhuriyet Meydanında yapılan çalışmalarda 1 şüpheli şahsın üzerinde taşınması yasak kurusıkı tabanca elde edildi. Ayrıca; suç kaydı bulunan ve hakkında yakalama kararı olan 1 kişi de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 2 mağdur şahıs kendilerini polis asker savcı olarak tanıtan dolandırıcıların yönlendirmeleri üzerine bankadan para gönderecekleri esnada Güven Timleri'nce fark edilerek 125 bin TL dolandırılmaları engellendi.

25 vatandaşın 5 milyon TL dolandırılması engellendi

Öte yandan, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılıkların engellenmesine yönelik bu güne kadar yapılan çalışmalarda telefon ile vatandaşları arayarak kendilerini polis, savcı olarak tanıtıp ve para istedikleri toplam 25 olayda 5 milyon 15 bin TL gönderilmesi engellendi.

Denetimler hız kesmiyor

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği'nce 'Kapan' uygulaması çerçevesinde 6 kip ve 14 personelin katılımıyla Hunat Bölgesi, Seyyid Burhanetin Bulvarı, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Nuh Naci Yazgan Caddesi ve Sivas Bulvarı arasında genel asayiş uygulaması yapıldı. Şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde 357 şahıs ile 63 aracın sorgusu yapıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa