Güven Asfalt Tesislerinde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güven Asfalt Tesislerinde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Erzurum'da Güven Asfalt tesislerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Vali Çiftçi, olay yerinde incelemelerde bulundu ve patlamanın kaynak çalışması sırasında gerçekleştiğini belirtti.

Güven asfalt tesislerinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum Valisi Çiftçi olay yerinde incelemelerde bulundu

Patlama işçilerin kaynak yaptığı sırada oldu

ERZURUM - Erzurum Pasinler yolunda bulunan Güven Asfalt tesislerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Vali Çiftçi, 1 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de ağır yaralandığı patlamanın ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada, "Saat 16.50 sularında asfalt şantiyesinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın 112'ye intikal etmesi üzerine olay yerine AFAD, Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Patlamanın çıkış sebebi olarak Ankara'dan gelen 2 işçi kardeşimizin tankın üzerinde kaynak yaparken patlama meydana geldiği ve bunun sonucunda işçilerden birinin savrulmak suretiyle hayatını kaybetti. Diğer kardeşimiz ağır yaralanmış durumda. Şu anda Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi, hayati riski var. Vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralanan kardeşimize de hayırlı şifalar diliyorum.

Olayın tam nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Adli ve idari soruşturma başlatıldı. Burada toplamda 7 kişi çalışıyor, 2 vardiya halinde. İhmal olup olmadığını söylemek için henüz erken. Patlamayı kontrol altına alalım, soruşturma neticelensin. Olay tüm yönleri ile araştırılacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİHAT KILIÇOĞULLARI - 3.Sayfa
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