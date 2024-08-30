Üye Girişi
Haberler

Manav gürültü yapıyor diye öldürmüştü! Emir'in son görüntüleri yürekleri sızlattı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te gürültü yapıyor diye mahalle manavı tarafından pompalıyla öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ın ağabeyini ziyarete gittiği Kıbrıs'taki asker selamlama görüntüleri ortaya çıktı.

Acı olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 26 Ağustos tarihinde akşam saatlerinde meydana gelmişti. 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır aynı mahallede esnaflık yapan manav M.T. tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Emir Baki Bayındır'ın katil zanlısı M.K. ise tutuklanmıştı.

Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ YÜREKLERİ SIZLATTI

Ses çıkardığı iddiasıyla öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ın öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Emir Baki'nin kısa süre önce Kıbrıs'ta çalışan ağabeyi Mehmet Bayındır'ı ziyaret için gittiği ve bu sırada bir askeri selamlama görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Emir Baki Bayındır'ın askeri duruşu ve selamlamayı askerden öğrendiği anlar yer aldı.

Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Gaziantep Bayındır 3-sayfa Kıbrıs Suç 3.Sayfa Haberler

30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

 Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi

Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi
Tarihi geçmiş ürün satılan ünlü zincir marketin şubesi mühürlendi

Tarihi geçmiş ürün satılan ünlü zincir marketin şubesi mühürlendi
500

Yorumlar (4)

dikduran adam:

ve bu çocuğu katleden cani yaşıyor ve belkide şuan içerde yemek yiyip çayını içiyor

84
3
yanıtYanıtla
Murat Celik:

çocuğun ne günahı var be kardeş çocuk diyorsun Tabii ki gürültü yapacak

44
3
yanıtYanıtla
Ismail Oktay:

Türkiye hukuk devleti??????

17
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KOSKİ Konya su kesintisi! Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir 30-31 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Foça, Ödemiş, Torbalı 30-31 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Kağıthane, Avcılar, Silivri su kesintisi listesi! 30-31 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Aksu, Korkuteli 30-31 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Sarıçam, Yüreğir, Kozan 30-31 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer 30-31 Ağustos Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Karkamış 30-31 Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! Mamak, Beypazarı, Ayaş 30-31 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Başakşehir'in Konferans Ligi rakipleri kimler oldu? 31 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Terazi, Akrep, Balık burcu yorumu! 31 Ağustos AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title