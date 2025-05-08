Gürcistan'da Aranan İki Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.S. ve H.A. isimli şahısların Gürcistan'da yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı. Bu dönem içinde toplam 333 suçlunun yurtdışında yakalanarak ülkeye iadesi gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Yerlikaya: "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız M.S. ve H.A. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı"

ANKARA - İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya, Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız M.S. ve H.A. isimli şahısların Gürcistan'da yakalandığını ve ülkemize iadeleri sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle aradığımız 2 suçluyu daha ülkemize getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 333 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız M.S. ve H.A. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; 'silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız M.S. isimli şahıs ile, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız H.A. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Bu kabine dönemimizde 16'sı terör, 80' i organize suç örgütü üyesi, 68'i uyuşturucu ticareti, 169'u çeşitli suçlardan olmak üzere; toplam 333 kırmızı bültenle aradığımız şahsı yurtdışında yakalatarak ülkemize iadesini sağladık. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ÇETİN - 3.Sayfa
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