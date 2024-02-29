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Gurbetçi Şaban filmi Almanya'da gerçek oldu! 24 çocuk için yılda 1,5 milyon Euro alıyor

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Alman vatandaşı bir Nijeryalı adam 24 çocuğu velayetine aldı ve yılda devletten 1,5 milyon Euro yardım alıyor. Ülkesinde Alman plakalı üstü açık arabalarla poz veren Nijeryalının çocuklarından birkaçı dışında hiçbiri kendisinin değil ama yasal olarak velayetlerini almış durumda... Almanya'da büyük yankı uyandıran bu olay bir döneme damga vuran "Gubetçi Şaban" filmini akıllara getirdi.

Almanya'da son haftanın konusu; kağıt üzerinde 24 çocuk babası olan ve birçoğunun annesini bile tanımayan Alman vatandaşı Jonathan A. adlı 44 yaşındaki Nijeryalı... Soyağacı Afrika'nın her yönüne uzanan Jonathan A., milyonluk arabalarla Afrika'da geziyor, krallar gibi yaşıyor ve ayda ortalama 120 bin Euro alıyor. Sahte baba, kendisine "Mr. Cash Money" lakabını takmış ve bu şekilde sosyal medya paylaşımları yapıyor.

ÇOCUKLARIN VELAYETİNİ ALDI

Ülkesinde Alman plakalı üstü açık arabalarla poz veren Nijeryalının çocuklarından birkaçı dışında hiçbiri kendisinin değil ama yasal olarak velayetlerini almış durumda. Bu nedenle de sadece Aile Kasası ayda 22.500 Euro net para ödüyor. Bunun dışında, Halk Parası (Bürgergeld), ev kirası ve yan ödemeler, çocuk parası, yetiştirme parası ve diğer yardımlarla birlikte, Dortmund'da yaşayan Nijeryalıya yılda 1,5 milyon Euro ödendiği belirlendi.

Gurbetçi Şaban filmi Almanya'da gerçek oldu! 24 çocuk için yılda 1,5 milyon Euro alıyor

KURDUĞU AĞ İÇİNDE 94 KİŞİ YARDIM ALIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre; Suç çetelerini takip eden birim Jonathan A. ile ilgili soruşturma başlattı ancak Nijeryalı adam evinde bulunamadı. Nijeryalının devlete verdiği zarar sadece çocuk parası ve yardımları alması değil. Çocuklar Alman bir babanın velayetine alındığı için, onların da aynı şekilde hakları doğuyor ve yardım alıyorlar. Böylece dolandırıcılık ağı giderek büyüyor. Yapılan soruşturmada sadece bu ağ içinde bulunan 94 kişinin yardım aldığı belirlendi.

Gurbetçi Şaban filmi Almanya'da gerçek oldu! 24 çocuk için yılda 1,5 milyon Euro alıyor

GURBETÇİ ŞABAN'I AKILLARA GETİRDİ

Sahte baba ve çocuklarının soy ağacı da çıkarıldı ve ağacın her bir kolunun farklı yerlere gittiği görüldü. Krallar gibi yaşayan ve bir işte de çalışmayan, Dortmund'da lüks içinde yaşadığı belirlenen Nijeryalı, yıllar önce Almanya'da çekimleri yapılan "Gubetçi Şaban" karakterine benzedi. Filmde başrol oynayan Kemal Sunal, Türkiye'den soyadı Yıldız olan çocukları topluyor ve Şaban Yıldız adına evlat ediniyordu. Bu sayede milyoner olan Şaban Yıldız'ın tek farkı ise çalışkanlığı ve bu sayede zengin olup bir Alman şirketini devralmasıydı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / 3.Sayfa

Kemal Sunal Almanya Suç Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Metin Akar:

Palavra palavra palavra, palavra palavra palavra, palavra palavra bütün bunlar yersen.......

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sade vatandaş:

ondan sonra yabancı düşmanlığı artıyor diyorlar adamlar haklı ben olsam hepsini ülkeden sepetler, sınırdışı ederim dışarıda yaşayan buraya gelip avrupada geçim yok buradakiler tembel çalışmıyor diye ileri geri konuşanlardan mide bulantısı geldi

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