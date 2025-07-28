Güpegündüz yaptıklarına bakın! Görüntü Meksika'dan değil Türkiye'den

Güpegündüz yaptıklarına bakın! Görüntü Meksika'dan değil Türkiye'den
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Güpegündüz yaptıklarına bakın! Görüntü Meksika'dan değil Türkiye'den
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İstanbul Esenyurt'ta iki kişi, gündüz vakti sokakta yürüyen vatandaşların önünü kesip zorla para aldı. O anlar kameraya yansırken, sosyal medya kullanıcıları Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Gündüz saatlerinde çekilen görüntülerde, iki şahsın yolda yürüyen vatandaşların önünü keserek zorla para aldığı görüldü.

"BURASI MEKSİKA DEĞİL, İSTANBUL"

Sokak ortasında kaydedilen bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, "Burası Meksika değil, İstanbul" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Paylaşımlar altına yüzlerce kişi Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek söz konusu şahısların tespit edilip haklarında yasal işlem yapılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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