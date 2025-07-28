Güpegündüz yaptıklarına bakın! Görüntü Meksika'dan değil Türkiye'den

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Gündüz saatlerinde çekilen görüntülerde, iki şahsın yolda yürüyen vatandaşların önünü keserek zorla para aldığı görüldü.

"BURASI MEKSİKA DEĞİL, İSTANBUL"

Sokak ortasında kaydedilen bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, "Burası Meksika değil, İstanbul" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Paylaşımlar altına yüzlerce kişi Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek söz konusu şahısların tespit edilip haklarında yasal işlem yapılması çağrısında bulundu.