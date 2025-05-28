Güpegündüz pes dedirten hırsızlık! Vatandaşlar fark edip telefona sarıldı
Eskişehir'de kaldırım taşlarını kazmayla söküp araçlarına yükleyen şahıslar, vatandaşlar tarafından kameraya alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, tutanak tutarak yasal işlem başlattı ve inceleme başlattı.
Eskişehir'de ilginç bir olay yaşandı. Ellerine aldıkları kazmalarla kaldırım taşlarını tek tek sökerek araçlarına yükleyen şahıslar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
ZABITA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Mahalle sakinlerinin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili tutanak tutarak yasal işlem başlattı. Şahısların kimliğinin belirlenmesi ve taşların nereye götürüldüğünün tespiti için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa