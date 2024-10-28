Günlük kiralık dairede öldürülen Murat Arpapay cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Maktulün kardeşi: "Kardeşim çok vicdanlı bir insandı, kimseye bir zararı yoktu"

"Kardeşim böyle bir ölümü hak etmedi, dövmüşler, işkence çektirmişler, zehirli iğne enjekte edilmiş, boğularak öldürülmüş"

İSTANBUL - Bahçelievler'de günlük kiralık dairede öldürülen ve cesedi apartman boşluğuna atılan Murat Arpapay cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmanın ardından açıklama yapan maktulün kız kardeşi Gönül Arpapay, "Kardeşim çok vicdanlı bir insandı. Kimseye bir zararı yoktu. Sigarası bile olmayan gece hayatı olmayan merhametli biriydi kardeşim. Böyle bir ölümü hak etmedi. Dövmüşler, işkence çektirmişler, zehirli iğne enjekte edilmiş, boğularak öldürülmüş" dedi.

İstanbul Bahçelievler'de 27 Temmuz 2023'te günlük kiralık bir dairenin apartman boşluğunda Murat Arpapay'ın cansız bedeni bulunmuştu. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede 3'ü firari 5 sanığın toplamda 36 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Hazırlanan iddianame kapsamında sanıkların yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Muhterem Perçikli hazır bulunurken sanık Serpil Demir ise SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

Duruşmada beyanda bulunan Murat Arpapay'ın annesi Şefika Arpapay, "Oğlumun öldüğünü söylediler. Ben Köln'de yaşıyorum haberi alınca geldim. Geldiğimde oğlumun evini kontrol ettim ve sandalyelerin altının bile para arandığı için kesildiğini gördüm. Ben oğluma para gönderiyordum ev ya da araba alacaktı. Çok dürüst biriydi oğlum, herhangi bir hastalığı da yoktu. Oğlumun ölümüne neden olan kişilerden şikayetçiyim" dedi.

Beyanda bulunan müşteki avukatı Burak Mert Aktaş ise "İddianamenin maddelerinin yanlış olduğu kanaatindeyiz. Olayda tasarlama vardır. Adli Tıp Kurumu raporuna göre öldürme boğulma sonucu meydana gelmiştir. Bu nedenle öldürme olası kast ile olamaz" dedi.

Bir diğer müşteki avukatı Can Akşahin ise "Sanıklar cinayeti işledikten birkaç gün sonra eğlenmeye gitmişler. Sosyal medyadan da video paylaşmışlardır. Olayın olası kast ile gerçekleştiğini düşünmüyoruz" şeklinde beyanda bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Muhterem Perçikli, "Sosyal medyada paylaşılan videolarımdan bahsedildi. O videolar olay yaşanmadan önce çektiğim videolardır. Beni diğer sanıklar 'hayatına normal bir şekilde devam et' diye tehdit ettiği için o videoları olaydan sonra paylaştım. Örgüte dahil değilim. Ben İstanbul'a bile yeni gelmiştim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık Serpil Demir ise savunmasında, "Maktulün annesine başsağlığı diliyorum. Bu olaydan sonra psikolojim bozuldu. Çok üzgünüm başka diyeceğim bir şey yok. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve firari sanıkların yakalanmasının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan duruşmanın ardından açıklama yapan Murat Arpapay'ın annesi Şefika Arpapay, "Adalet yerini bulsun. İnşallah en büyük cezayı alırlar. Masum insanı öldürdüler. Onlara bir şey yapmamış. Cinayetten sonra bütün koltukların altını aramışlar evi altüst etmişler" dedi.

Maktulün kız kardeşi Gönül Arpapay, "Kardeşimi hunharca öldürdükten sonra utanmadan bir de eğlence merkezlerine gitmişler çaldıkları para ile. Bunu sosyal medyadan da paylaşmışlar. En büyük cezaları almalarını istiyoruz. Biz eve girdikten sonra bir gördük ki bütün sandalyelerin koltukların altındaki astarları kesmişler. Bütün paralar çalınmıştı. Evde 10 TL bile yoktu. 3 tane sanık firari, onların da yakalanmasını bekliyoruz. Çok üzgünüz. 1 senedir uyku bile uyuyamıyoruz. Çok vicdanlı bir insandı. Kimseye bir zararı yoktu. Sigarası bile olmayan, gece hayatı olmayan merhametli biriydi kardeşim. Böyle bir ölümü hak etmedi. Kardeşimi dövmüşler, işkence çektirmişler, zehirli iğne enjekte edilmiş, boğularak öldürülmüş. Aklıma geldikçe fena oluyorum" şeklinde konuştu.

Müşteki avukatı Burak Mert Aktaş, "Maktul 5 kişi tarafından tasarlanarak canice katledildi. Sanıklardan 2'si tutuklu. Ancak 3 sanık firari. 1 tanesi Interpol tarafından Gürcistan'da yakalandı. Ancak sanık Ersen Başak'ın ülkemize iade olmamak için kendini ülkemizde bölücü terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan yargılanmış olarak gösterdiği ve iltica başvurusu için hazırlık çabasında olduğu Gürcü adli makamları tarafından fark edilmiştir. Gürcistan'da Interpol tarafından yakalanan sanık Ersen Başak'ın ülkemize iadesi, Türk mahkemeleri ve Türk hakimleri karşısında hesap vermesi için yüce Türk devletine güvenimiz sonsuzdur" dedi.

Avukat Can Akşahin ise "Soruşturma sonucunda düzenlenen iddianamede meydana gelen bu elim olayın olası kast ile gerçekleştirildiğine yönelik bir iddianame yazılmış. Fakat dosyadaki tüm deliller bize gösteriyor ki 5 kişi canavarca hisle, tasarlayarak, canice, kasti bir şekilde maktule işkence ederek ölümüne sebebiyet vermişlerdir. Kasten öldürmeye yönelik yargılamanın sağlanmasını ve firarilerin de Türk yargısı önüne çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Temmuz 2023 günü Bahçelievler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede merdiven boşluğunda Murat Arpapay'ın cansız bedeninin bulunduğuna ilişkin bilgi verilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı kaydedildi. Olaya ilişkin incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde Arpapay'ın 26 Temmuz günü yanında bir kadın ile binaya giriş kaydının olduğu, kadının aynı gün binadan çıkış yaptığı ancak daha sonra şüpheli 3 şahsın binaya giriş yaptığı tespit edildi. Murat Arpapay ile binaya giren kadının Muhterem Perçikli olduğu da iddianamede açıklandı. Olaya ilişkin yakalanarak ifadesi alınan sanık Muhterem Perçikli "Ölen şahsı tanımıyorum. Olay tarihinden yaklaşık 1 hafta kadar önce Serpil Demir beni Şirinevler'de bir kafeye götürdü. Burada Azad, Fatih ve Doğan isimli şahıslarla tanıştırdı. Azad beni zengin, orta yaşlarda bir erkek ile tanıştırmak istediğini söyledi. Bu şahısla internet üzerinden tanıştıklarını ve kendisini kadın olarak tanıttığını anlattı. 26 Temmuz günü Serpil ve Azad'ın daha önceden kiraladıkları günübirlik daireye gittik. Fatih ve Doğan Murat'a saldırdı. Doğan, bir beze döktüğü eter ile Murat'ın ağzını kapattı. Murat buna direndiği için Fatih ve Doğan tarafından darp edildi. Ellerini arkadan plastik kelepçe ile bağladılar. Fatih'in elinde şırınga gördüm. Murat'a enjekte etmeye çalıştı. Murat hareketsiz yatar haldeydi" dedi. İddianamede şüpheli Fatih Erginoğlu ve Doğan Sarıyıldız'ın 27 Temmuz günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş yaptıklarının tespit edildiği ve haklarında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Bir diğer sanık Azad lakaplı Ersen Başak'ın ise Gürcistan'a gittiği ve hakkında kırmızı bültenle arama emri düzenlendiği de iddianamede anlatıldı.

İddianamede tüm sanıkların Azad lakaplı Ersen Başak'ın talimatıyla öncesinde anlaşarak maktulü olayın gerçekleştiği daireye getirip zor kullanarak etkisiz hale getirip evini soymak için birlikte hareket ettikleri ve maktulün ölümüne sebebiyet verdikleri kaydedildi.

Hazırlanan iddianame kapsamında Doğan Sarıyıldız, Ersen Başak, Fatih Erginoğlu, Muhterem Perçikli ve Serpil Demir'in 'birden fazla kişi ile konutta yağmaya teşebbüs' suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanıkların 'olası kastla öldürme' suçundan ise 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.