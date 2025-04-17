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Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'nin cansız bedeni bulundu

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Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin, yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Kahreden olayda Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken annesi o anlarda fenalık geçirdi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan 7 yaşındaki Cumali, 12 Nisan günü sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldı.

GÜNLERDİR ARANIYORDU

Ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan çocuk için aile ve işçiler arama yaptı. Çocuk bulunamayınca durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. 5 gün sürede sadece terliği bulunan Cumali'den acı haber bugün geldi.

Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'nin cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİ SULAMA KANALINDA BULUNDU

Çalışmaların 6'ıncı günde de yaklaşık 150 personel, bot ve dronlarla arama çalışması devam etti. Devam eden çalışmalar kapsamında sulama kanalında köprünün olduğu bölgede çocuğun cansız bedeni bulundu.

Ekipler bölgede çalışmasını sürdürürken yakınları fenalık geçirdi.

Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'nin cansız bedeni bulundu

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Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'nin cansız bedeni bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

AKP bu ülke de sosyal çürümeye yol açmıştır. Gidene kadar da duzelmeyecektir

Yorum Beğen45
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