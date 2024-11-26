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Güngören'de yol çöktü, 2 kamyon çukura düştü

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İstanbul Güngören'de yapılan bir çalışma sırasında yol çöktü ve iki kamyon oluşan çukura düştü. Olay sonrasında başlatılan kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'un Güngören ilçesinde yol çöktü, 2 kamyon oluşan çukura düştü.

Saat 15.00 sularında meydana gelen olayda İSKİ ekipleri gelen su kaçağı şikayeti üzerine Atatürk Caddesi üzerinde çalışma başlattı.

Güngören'de yol çöktü, 2 kamyon çukura düştü

YOL ÇÖKTÜ, 2 KAMYON ÇUKURA DÜŞTÜ

Çalışma yapıldığı sırada İSKİ'ye ait kamyon ile birlikte yol kenarında park halinde bulunan kamyon çökme sonrası oluşan çukura düştü.

Güngören'de yol çöktü, 2 kamyon çukura düştü

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı.

KAMERAYA YANSIDI

İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı esnada çökme sonucu 2 kamyonun çukura düştüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme sonrası oluşan çukura düşen kamyonlar ve ekiplerin kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Çukura düşen araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güngören'de yol çöktü, 2 kamyon çukura düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Bu ülkenin başka bir gerçeği var. Halkımız yaptığı işi elinin ucu ile yapıyor işim bitsin eve gideyim mantığı ile altına bakmadan su yoluna dikkat etmeden kapat üstünü vur asfaltı ne olursa olsun. Türk malı denilince eski çin malı gibi tüm ürünlerimiz kalitesiz kullanışsız. Mantık Para kazanmak doğru iş yapmak değil. Sorumlusuna masrafı yitip hacizle elinden almassa daha çok yol çöker elektrik çarpar bina yıkılır vs...

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