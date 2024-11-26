Güngören'de yol çöktü, 2 kamyon çukura düştü
İstanbul Güngören'de yapılan bir çalışma sırasında yol çöktü ve iki kamyon oluşan çukura düştü. Olay sonrasında başlatılan kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'un Güngören ilçesinde yol çöktü, 2 kamyon oluşan çukura düştü.
Saat 15.00 sularında meydana gelen olayda İSKİ ekipleri gelen su kaçağı şikayeti üzerine Atatürk Caddesi üzerinde çalışma başlattı.
YOL ÇÖKTÜ, 2 KAMYON ÇUKURA DÜŞTÜ
Çalışma yapıldığı sırada İSKİ'ye ait kamyon ile birlikte yol kenarında park halinde bulunan kamyon çökme sonrası oluşan çukura düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı.
KAMERAYA YANSIDI
İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı esnada çökme sonucu 2 kamyonun çukura düştüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme sonrası oluşan çukura düşen kamyonlar ve ekiplerin kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Çukura düşen araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor.