Çıkan tartışmada taksici, yayaya yumruk atarak burnunu kırdı

İstanbul'da bir yaya, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada taksici aracını hareket ettirdi. Yaya, araca vurarak tepki gösterince çıkan tartışmada aracından inen sürücü yayaya yumruk atarak burnunu kırdı ve olay yerinden kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HAREKET EDEN ARACA VURARAK TEPKİ VERDİ

Olay İstanbul Güngören Merter Şair Ahmet Kutsi Tecer Caddesi'nde meydana geldi. Bir yaya, yeşil ışık yanınca yolun karşısına geçmeye çalıştı. O sırada kırmızı ışıkta bekleyen taksi şoförü, aracını hareket ettirince yaya eliyle taksiye vurarak tepki gösterdi.

KAÇAN SALDIRGANI DURDURDUMAK İÇİN ÇABALADILAR

Bir süre ilerleyen taksi şoförü otomobilini park edip yayanın yanına geldi. Taksici, yayaya yumruk atarak yere düşürdü ve kaçmaya çalıştı. Çevredekiler, saldırgan şoförü durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Aldığı darbeyle burnu kırılan adama ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tartışma anları ve taksi şoförünün yayaya yumruk attığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.