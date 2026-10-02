Güngören Abdi İpekçi Caddesi’nde tramvay, ters yönden dönüş yapan ticari minibüse çarptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye ekipler sevk edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güngören Abdi İpekçi Caddesi’nde tramvay, ters yönden dönüş yapan ticari minibüse çarptı.
Güngören Abdi İpekçi Caddesi'nde tramvay, ters yönden dönüş yapan ticari minibüse çarptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye ekipler sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı