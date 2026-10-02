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Güngören Abdi İpekçi Caddesi’nde tramvay, ters yönden dönüş yapan ticari minibüse çarptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye ekipler sevk edildi.

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Güngören Abdi İpekçi Caddesi’nde tramvay, ters yönden dönüş yapan ticari minibüse çarptı.

Güngören Abdi İpekçi Caddesi'nde tramvay, ters yönden dönüş yapan ticari minibüse çarptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye ekipler sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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