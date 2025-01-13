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Ukrayna'ya karşı savaşan 300 Kuzey Koreli asker öldü iddiası

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Güney Kore İstihbarat Servisi, Ukrayna'daki çatışmalarda Rus ordusuna destek veren en az 300 Kuzey Kore askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, 2 bin 700 askerin yaralandığı bildirildi.

Güney Kore İstihbarat Servisi, Ukrayna'da Rus ordusuna destek veren en az 300 Kuzey Kore askerinin öldüğünü açıkladı.
Ukrayna'ya Rusya ordusuna destek vermek üzere asker gönderen Kuzey Kore, kayıplar vermeye devam ediyor. Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS), Ukrayna'daki en az 300 Kuzey Kore askerinin öldürüldüğünü, yaklaşık 2 bin 700 askerin ise yaralandığını açıkladı. İstihbarat komitesindeki Güney Koreli milletvekillerine bilgi veren NIS yetkililerine göre Kuzey Kore, modern savaş tekniklerine ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadığı ve askerlerin uzun menzilli insansız hava araçlarına ateş etme gibi "yararsız" eylemleri nedeniyle kayıplar verdi.

KUZEY KORE ASKERLERİNE YAKALANMAMAK İÇİN KENDİLERİNİ ÖLDÜRME EMRİ VERİLDİ

Açıklamada, Kuzey Kore'nin askerlere Ukrayna ordusu tarafından yakalanmamak için kendilerini öldürmeleri konusunda emir verdiği belirtildi. Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Rusya'da tutulan Ukrayna askerlerinin takasını organize etmesi halinde, yaralı olarak ele geçirdikleri Kuzey Koreli askerleri ülkelerine iade etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Ukrayna'ya karşı savaşan 300 Kuzey Koreli asker öldü iddiası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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