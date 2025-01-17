Güney Kore'deki uçak kazasında kuş tüyü ve kan izleri bulundu

Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü kazaya karışan Jeju Air uçağının motorunda kuş tüyü ve kan izleri bulundu.

UÇAĞA KUŞ ÇARPTIĞINA YÖNELİK KANITLAR ÇIKTI

Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin incelemeler sürüyor. Gövdesi üzerine iniş yaptıktan sonra pistten çıkan ve duvara çarpan uçağa kaza öncesi kuş çarptığına yönelik kanıtlar ortaya çıktı.

MOTORA KUŞ ÇARPMA ANININ GÖRÜLDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Soruşturmaya yakın bir kaynak tarafından basına yapılan açıklamada, uçağın her iki motorunda da kuş tüyü ve kan bulunduğu belirtildi. Elde edilen video kayıtlarında ise motora kuş çarpma anının görüldüğü öğrenildi. Güney Kore Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

KARA KUTU KAZADAN ÖNCE VERİ KAYDINI DURDURMUŞTU

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait Boeing 737-800 tipi uçak 29 Aralık'ta Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı. Kazada 179 kişi hayatını kaybederken, uçaktan yalnızca 2 kabin görevlisi yaralı olarak kurtulmuştu.

Güney Kore Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı pilotun kulenin yaptığı kuş çarpması uyarısından sonra acil iniş izni istediğini ve iniş takımları kapalı şekilde iniş yaptığını açıklarken, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatılmıştı. Jeju Air uçağındaki kara kutunun, kazadan 4 dakika önce uçuş verilerini kaydetmeyi durdurduğu tespit edilmiş, bu durum kaza nedeninin belirlenmesini zorlaştırmıştı.