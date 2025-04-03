Güney Kore'de Tarihi Uyuşturucu Operasyonu: 680 Million Dolar Değerinde 2 Ton Kokain Ele Geçirildi

Güney Kore'de limana demirli yabancı bir gemiye yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 680 milyon dolar olan 2 ton kokain ele geçirildi.

Güney Kore, tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) gelen ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve Kore Gümrük Servisi ekipleri, dün yerel saatle 06.30'da Gangneung Limanı'na demirli bir gemiye baskın düzenledi. Meksika'dan yola çıktıktan sonra Ekvador, Panama ve Çin'i geçerek Güney Kore'ye ulaştığı tespit edilen 32 tonluk Norveç bandıralı gemide yapılan aramada 57 koli içine 1'er kilogramlık paketler halinde saklanmış 2 ton kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 680 milyon dolar olduğu açıklanırken, miktarın 67 milyon doza tekabül ettiği kaydedildi.

Kore Gümrük Servisi, bunun ele geçirilen uyuşturucunun miktarı bakımından ülke tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu duyurdu. Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun üretim yeri ve son varış noktasını belirlemek için uluslararası soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İlk olarak 1 ton kokain ele geçirildiği açıklanmıştı

Kore Gümrük Servisi'nden yapılan ilk açıklamada, Gangneung Limanı'na demirli gemiye yapılan baskında 1 ton kokain ele geçirildiği bildirilmişti. Detaylı incelemelerin ardından miktarın artabileceği ifade edilmişti. Ülkede 2021 yılında 404 kilogram ile rekor miktarda metamfetamin ele geçirildiğini hatırlatan yetkililer, son baskında yakalanan uyuşturucu miktarının netleşmesiyle 2021'deki rekorun yenilenebileceğine dikkat çekmişti. - SEUL