Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar Sel ve Toprak Kaymalarına Neden Oldu

Güney Kore'nin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık bin 700 kişi tahliye edildi.

Güney Kore'nin Chungcheong ve Gyeonggi eyaletleri başta olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar sele ve toprak kaymalarına yol açtı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gyeonggi eyaletindeki Osan şehrinde seyreden bir aracın üzerine istinat duvarı çökmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Güney Chungcheong eyaletindeki Seosan şehrinde ise sular altında kalan bir aracın sürücüsünün öldüğü doğrulandı.

Güney Koreli yetkililer, Seosan ve Buyeo şehirlerinde 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını, 313 hanede yaşayan bin 700 kişinin sel ve toprak kayması riski nedeniyle güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Yağışlar etkisini sürdürecek

Şiddetli sağanak yağışların etkisini sürdüreceği konusunda uyaran Kore Meteoroloji Ajansı (KMA), Cuma gününe dek Seul metropol bölgesi ve Chungcheong eyaletinde 50 ila 150 milimetre, Kuzey Jeolla eyaletinde 30 ila 100 milimetre ve Gwangju ve Güney Jeolla eyaletlerinde 20 ila 80 milimetre arasında yağış beklendiğini açıkladı. Ulsan ve Busan şehirlerinde de Cumartesi gününe dek 100 ila 200 milimetre arasında yağış beklendiği bildirildi. - SEUL