Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane-Kürtün-Giresun Yolunda Tehlikeli Sollama Anı Kamerada

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en tehlikeli karayollarından birisi olarak kabul edilen Gümüşhane-Kürtün- Giresun yolunda keskin virajda hatalı sollama yapan tırı fark eden otomobil sürücüsü aracını son anda yol kenarına çekerek olası facianın önüne geçtiği o anlar araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane'den araç almak için Giresun'a giden Fatih Aydın, Budak köyü yol ayrımındaki keskin viraja yaklaştığında karşı yönden gelen tırın başka bir tırı virajın içinde süratle solladığını fark edip korna çalmaya başladı. Tır sürücüsünün kendisini fark etmediğini anlayan Aydın, bu kez canını kurtarmak için aracını yolun sağ tarafında bulunan boşluğa alarak olası facianın önüne geçti.

Bu tür vakaların sıklıkla yaşandığı, önceki yıllarda hatalı sollamalar yüzünden ölümlü kazaların olduğu bu yolda yaşanan olayın ardından ihbarda bulunduğunu kaydeden Aydın, "Biz araçta 3 kişi idik ve Allah korudu. Önceden fark edip yavaşlayıp aracı kenara aldım. Aynı hızım ile yola devam etseydik orada ya arabayı dereye atmam gerekiyordu ya da o kamyon bizi dümdüz edecekti. Polisi arayıp plaka vererek ihbarda bulundum kamera kaydım olduğunu söyledim sonrasında işlem yapıldı mı yapılmadı mı bilgim yok" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gümüşhane Giresun Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | KAYSERİ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İZMİR Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Van Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Şanlıurfa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Trabzon Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İSTANBUL Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Tekirdağ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Samsun Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | MERSİN Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Eskişehir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Sakarya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Erzurum Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | HATAY Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ordu Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Diyarbakır Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title