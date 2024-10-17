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Gümüşhane'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Gümüşhane'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, otomobilleri iten gençlere bir kamyonet çarptı. Kazada Osman Pekin ve Rıfkı Can Bal yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, askerden gelen arkadaşları Osman Pekin'i Trabzon'dan alarak gece yarısı Gümüşhane'ye dönen gençlerin bulunduğu Tofaş marka 41 PT 142 plakalı otomobilin yakıtı Torul tüneli çıkışına yakın bir noktada bitince araçta bulunan 4 kişi otomobili ittirerek yakın olan petrole götürmek üzere araçtan indi. Gençlerin otomobili ittiği sırada aynı istikamette arkadan gelen 29 AAJ 221 plakalı kamyonet otomobile çarptı. Kazada otomobili ittiren Osman Pekin (26), Rıfkı Can Bal (21), Hasan Soner Palancı (22) ve Emin Demir (26) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından önce Torul Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Emin Demir Torul Devlet Hastanesi'nde, askerden dönen arkadaşı Osman Pekin ise sevk edildiği Trabzon'daki hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kazada ölen iki arkadaştan geriye ise Emin Demir'in sosyal medyasında "Sonunda geldi benim ki" başlığı ile paylaştığı askerden dönen arkadaşı Osman Pekin ile birlikte Trabzon sahilinde çektirdiği son fotoğraf kaldı.

Kazaya sebep olan kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, firari sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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