Gümüşhane'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, askerden gelen arkadaşları Osman Pekin'i Trabzon'dan alarak gece yarısı Gümüşhane'ye dönen gençlerin bulunduğu Tofaş marka 41 PT 142 plakalı otomobilin yakıtı Torul tüneli çıkışına yakın bir noktada bitince araçta bulunan 4 kişi otomobili ittirerek yakın olan petrole götürmek üzere araçtan indi. Gençlerin otomobili ittiği sırada aynı istikamette arkadan gelen 29 AAJ 221 plakalı kamyonet otomobile çarptı. Kazada otomobili ittiren Osman Pekin (26), Rıfkı Can Bal (21), Hasan Soner Palancı (22) ve Emin Demir (26) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından önce Torul Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Emin Demir Torul Devlet Hastanesi'nde, askerden dönen arkadaşı Osman Pekin ise sevk edildiği Trabzon'daki hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kazada ölen iki arkadaştan geriye ise Emin Demir'in sosyal medyasında "Sonunda geldi benim ki" başlığı ile paylaştığı askerden dönen arkadaşı Osman Pekin ile birlikte Trabzon sahilinde çektirdiği son fotoğraf kaldı.

Kazaya sebep olan kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, firari sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. - GÜMÜŞHANE